Polémica La Liendra en España: fuerte crítica a vendedor de lujosa tienda

La Liendra viajó a España como invitado para el partido del Atlético de Madrid vs. Manchester United en Champions League, todo pensado para ir a ver a Cristiano Ronaldo.

Tras la filtración de su video íntimo, el creador de contenido habló sobre un disgusto que tuvo al momento de comprar un bolso de 8 mil euros para su pareja, Dani Duke.

"El vendedor nos trató mal, son ocho mil dólares que para la tienda será normal, pero a mí me costó mucho (...) No me podía ir sin decirle algo a la persona que nos atendió, pues tenía una actitud y nos miraba con un asco", dijo

El influencer compró en la tienda de Chanel y dejó críticas hacia el vendedor, explicando qué fue lo que le dijo.

"Muchísimas gracias, pa’ que te des cuenta que los que no tenemos corbata y somos así también podemos comprar, mejora tu atención al cliente que los clientes somos nosotros, no tú", fue su mensaje.