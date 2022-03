¿Fue J Balvin? Residente apuntó a artista que lo quiso censurar

Luego de la gran polémica entre Residente y J Balvin, apareció un nuevo capítulo que podría vincular al cantante colombiano, aunque no fue del todo claro.

Antes la pelea fue por el paro nacional en Colombia y la discusión de que el artista de Medellín no se manifestó a favor de estos.

Ahora, el cantante de Puerto Rico lanzó críticas hacia un artista que supuestamente lo habría querido censurar y, aunque no mencionó nombre, los fans apuntaron a J Balvin.

"En el tema hablo de muchas cosas que para mí son importantes dentro de la música y, al final, le dediqué un par de líneas a un pendejo ahí del género urbano. Resulta que el pendejo se enteró de que le estoy tirando y desde que se enteró no ha parado de llamar a todo el mundo para que me llamen a mí para que no saque el tema", contó.

Y agregó: "Amenazaron con demandar a mi sello si yo sacaba el tema, me pidieron una llamada al presidente de mi disquera para que me detuviera para que no saque el tema por una simple tiradera que ni siquiera es completamente para él".

Adicional mencionó que llamaron al 'chamaquito', haciendo referencia a Bizarrap y que él no se dejó intimidar.

"Al final no me importa si me demandan, no me importa si no me ponen en los 'playlist', no me importa ser el número uno. La diferencia entre tú y yo es que soy libre de hacer lo que me salga de los coj... y tú eres un esclavito más de la industria", contó.

Aunque no nombró a J Balvin, varios fans lo incluyeron, aunque otros también tomaron como opción a Anuel AA.