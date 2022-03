Polémica por imagen: ¿Intervención del Ejército en las elecciones?

Ese martes se filtró una imagen con los logos del Ejército Nacional que está siendo difundida internamente en esa institución, que podría interpretarse como una posible intervención en política y en las elecciones legislativas y presidenciales del año 2022, en contravía del artículo 219 de la Constitución Política.

En la esquina superior derecha están los logos del Ejército Nacional con este mensaje: “2022, año del liderazgo, la moral combativa y la contundencia operacional”.

En todo el centro aparece el que sería el comandante del Ejército, el general Eduardo Enrique Zapateiro, así se induce porque el hombre de espaldas tiene una gorra con camuflado con ese apellido.

La persona está en un helicóptero, con el piloto y copiloto mirando el horizonte, pero no una montaña, o el atardecer, o el amanecer en algún paisaje colombiano, sino que frente a ellos se vislumbran tres caminos: en el izquierdo aparece una flecha roja, en el centro una simple carretera y a la derecha una flecha verde.

La imagen la acompaña el siguiente mensaje en la parte inferior izquierda: “Decide bien!!!”. Luego se enfatiza: “camino rojo: solo problemas”, refiriéndose a la flecha que va a la izquierda, y “camino verde: Dios, Familia y Ejército”, indicando que la flecha que va a la derecha es lo correcto.

Fuentes extraoficiales indicaron que se trataría de una campaña interna sobre inteligencia emocional para los soldados, de conciencia sobre el actuar, basados en sus principios y valores institucionales. Caracol Radio pudo conocer que, la imagen se difundió internamente entre militares activos y retirados en el Ejército.

El artículo 219 de la Constitución Política Colombiana establece: “La Fuerza Pública no es deliberante; no podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima, ni dirigir peticiones, excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo y con arreglo a la ley. Los miembros de la Fuerza Pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos”.

Habrá que ver si por esta imagen que sí se está difundiendo internamente en el Ejército, tendría alguna implicación en las elecciones legislativas y presidenciales que se avecinan. Los soldados no votan, pero sus familias sí. Ya lo determinarán las autoridades competentes.