Las mejores frases que dejó el Debate de los aspirantes a la Cámara / ()

Este jueves 24 de febrero se llevó acabo el 'Jueves de Debate' en Caracol Radio, en donde participaron los aspirantes que buscan una curul en la Cámara de Representantes en las elecciones elecciones del 13 de marzo.

Le puede interesar:

El espacio espacio fue moderado por el director del Servicio Informativo de Caracol Radio, Alfonso Ospina, los candidatos fueron Catherine Miranda, Partido Alianza Verde; Andrés Forero, Partido Centro Democrático; Carolina Arbeláez, Partido Cambio Radical; Carolina Restrepo, Movimiento de Salvación Nacional; por el Partido Liberal, Juan Carlos Losada y Carlos Alberto Carreño por el Partido Comunes.

Las mejores frases fueron:

Juan Carlos Losada:

"Yo creo que en esta materia es absolutamente fundamental una reforma profunda a la Circunscripción Nacional del Senado, porque creo que no representa a nadie".

"A uno no se le puede olvidar que el 35% del Congreso estuvo condenado por paramilitarismo. Una cosa es que una persona presente un proyecto y uno vote, y otra aliarse"

"Yo he visto cómo utilizan su poder político y la financiación de múltiples campañas, esa 'corruptela' termina afectando la representatividad del país"

"Una cosa es la racionalidad a la hora de dar un voto por un proyecto y otra es hacer alianzas políticas. Yo nunca haré alianzas con la maquinaria de los Char".

"Yo creo que ese modelo es un fracaso. Es absolutamente necesario que le cobremos los impuestos a quienes más tienen".

"Colombia va a necesitar una reforma tributaria de manera urgente, pero que ojalá sea estructural y no coyuntural"

"Deberíamos obligar a que todas las ciudades capitales tuvieran un sistema de monitoreo de calidad del aire. ¿Desde el Congreso qué podemos hacer? Promover, si se quiere, una transición energética urgente y que es necesaria. La OMS nos muestra como 1 de cada 8 muere por la mala calidad del aire. En el caso de Bogotá eso representa 75.000 muertes al año, es una absoluta locura"

Carlos Alberto Carreño:

"Hay gente que se va con muchísima plata del Congreso. Estamos de acuerdo con reducir el salario. Yo estoy seguro que los que se enriquecen ilícitamente en el Congreso, que son la mayoría y el país lo sabe, no lo hacen con el salario que reciben, no es esa la fuente fundamental"

"Nosotros insistimos en que este país necesita partidos fuertes. En este momento los colombianos deberían tener claro qué plantean los partidos"

"Cuando uno mira los proyectos uno sabe si se van a discutir o no, y ¿qué vamos a hacer? ¿Declarar fiesta al concurso Nacional de la Panela? A uno le da pena con los colombianos"

"¿Quién en Colombia no paga impuestos? Aquí el más pobre de los colombianos cuando va a la tienda ya está pagando impuestos, el iva"

"Yo sí les voy a contar como se hacen las reformas tributarias en este país, porque nos tocó tres reformas en este Gobierno"

"Es bueno que las fuerzas políticas le aclaren a la gente si en estos temas es pura retorica. Esto es un tema urgente y que tiene que ver con cifras"

"Creo que la crisis climática parece ser uno de esos temas en los que los objetivos nacionales no van a ser difíciles, pero cuando uno ve la realidad no es así.

"El conjunto de bogotanos no sabe nada sobre este POT, no fueron consultados, no se les informó."

"Creo que hay una responsabilidad de los medios, que no le dieron importancia, nosotros desde el partido si hicimos un esfuerzo por socializar lo que tenía que ver con este POT"

Katherine Miranda:

"Cada vez que impulsamos el uso de la bicicleta nos encontramos con el problema de la seguridad en Bogotá"

"No podría ser parte de un Gobierno de Óscar Iván Zuluaga o Federico Gutiérrez"

"A veces los ciudadanos no saben quiénes están sentados en el Congreso",

"Es más enriquecedor construir desde las diferencias".

"Pedimos una Reforma Tributaria estructural donde se revise lo que se ha hecho, lo que ha servido y lo que no"

La inseguridad en Bogotá es una realidad. Homicidio y hurto son algunas de las preocupaciones"

Andrés Forero

"Nunca estuve de acuerdo con que se tocara el IVA. Hay que construir desde las diferencias"

"La alcaldesa Claudia López se ha equivocado al criminalizar a la Policía"

Carolina Arbeláez

“La Policía se está reestructurando, tienen que revisar cómo están funcionando sus profesionales”

“Estamos totalmente en contra del POT, ya tomamos acciones judiciales por la ilegalidad”.

“El todo vale de Petro a mí no me representa, seré oposición. Seguiré al candidato del Equipo por Colombia, de ahí saldrá nuestro presidente”.

“Aquí construimos un futuro entre todos juntos, cuando abordemos las problemáticas sociales no creo que no deseen ayudar a los adultos mayores o madres cabeza de familia”

"Después de la pandemia necesitamos que se logre una verdadera reactivación económica y social. El 50% de los colombianos está en la informalidad"

"Considero que el papel que juega la CAR es más político que por la ciudad, nos toca llegar a reformar todas esas entidades”

"Es necesario que se invierta para preservar los humedales"

“La alcaldesa parece que estuviera del lado de los delincuentes, se debe retomar el control de los portales de Transmilenio"

Carolina Restrepo

“No se ha hecho nunca una reforma estructural, cada 18 meses se realiza una reforma tributaria”

“Indudablemente haríamos oposición a Comunes, al Pacto Histórico, al Centro democrático, a Rodolfo Hernández.”

“Tenemos que unirnos, lo importante es juntarnos y poder sacar grandes cosas para el país"

“Yo todavía no entiendo cómo en Bogotá cada vez que uno va en el carro o caminando ve esa cantidad de carros que expiden humo negro. Hay que chatarrizar”.

“La Policía se está reestructurando, tienen que revisar cómo están funcionando sus profesionales, premiar a los buenos y sancionar a los malos”.

David Racero

"El ciudadano debe entender que no todos los políticos somos iguales".

“Necesitamos representatividad, no voy a caer en decir que debemos reducir el Congreso".

"No castiguemos la representatividad, cambiemos el salario de los congresistas"

"La Policía debería recuperar su carácter cívico"

"Un estado moderno necesita de impuestos. Pero, la pregunta es: ¿Qué tipo de impuestos?

"El Pacto Histórico propone una reforma tributaria progresista y es que el tendero no pague igual que los grandes empresarios",

"Yo no le tengo miedo a plantear las diferencias. Está bien decir que tenemos diferentes modelos de visión en el país"