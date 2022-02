CNE dice que financiación de campañas para curules de paz está en riesgo

A pocos días de las elecciones a Congreso de la República, el Consejo Nacional Electoral aseguró que está en riesgo la financiación de las campañas para las 16 curules de paz que se crearán en la Cámara de Representantes. Según el órgano electoral, compañías de seguros y financieras no han expedido las pólizas a los aspirantes.



“El Consejo Nacional Electoral advierte a la opinión pública que las compañías de seguros, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial, y establecimientos bancarios, entre ellas, la entidad del Estado Previsora, vigiladas por la Superintendencia Financiera, se han negado a expedir las pólizas o garantías a los candidatos a las Circunscripciones Especiales de Paz”, señala un comunicado del órgano electoral.

En el comunicado también aseguran que esta situación está poniendo en riesgo el proceso electoral y afecta la participación política de los candidatos.



“Como máximo órgano en lo electoral denunciamos que con esta conducta se desconocen los acuerdos de paz, se pone en riesgo el proceso electoral y se vulneran los derechos de participación y financiación estatal de los candidatos a las 16 CITREP, al no cumplir con la expedición de las pólizas y garantías, requisito obligatorio para la entrega de anticipos para la financiación de las campañas, tal como lo exige la Ley 1475 de 2011”.



Previamente el órgano electoral había manifestado que ya tiene la disponibilidad de los recursos, pero que no ha sido posible el desembolso debido a que las compañías de seguros no han expedido las pólizas, un requisito necesario para avanzar en ese proceso.



Los anticipos son recursos económicos con los cuales los candidatos pueden financiar sus campañas.