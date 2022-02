Rodrigo Lara oficializa su adhesión a la campaña de Alejandro Gaviria

El precandidato presidencial e integrante de la coalición Centro Esperanza, Alejandro Gaviria, sumó un nuevo apoyo a su aspiración presidencial. Rodrigo Lara oficializó la adhesión a la campaña de Gaviria.



“He aceptado su invitación para acompañarlo en esta campaña presidencial y lo hago por tres razones. Primero, porque yo estoy convencido que Colombia necesita un gobierno de talante liberal, liberal y profundamente reformista; yo lo llamaría también liberal socialdemócrata. Nosotros tenemos un gran dogma liberal en el que creemos, la libertad, la separación de poderes, la alternancia en el poder…”, indicó Lara.

Rodrigo Lara también manifestó que el liderazgo de Alejandro Gaviria no divide y que por esa razón apoya su candidatura.



“No divide con una indignación selectiva, no divide con el odio y no divide con el miedo. Es un liderazgo que une y para salir de esta crisis la nación tiene que estar unida”, agregó.

Alejandro Gaviria agradeció el apoyo de Rodrigo Lara. “Rodrigo, bienvenido. Vamos a trabajar duro estos 20 días y la idea es ganar la consulta del 13 de marzo”.



El precandidato también confirmó este miércoles, 23 de febrero, que tendrá un Comité Nacional de Debate que estará conformado por María Isabel Nieto, su esposa Carolina Soto, Rodrigo Lara, Juan Carlos Lozada y Horacio José Serpa.