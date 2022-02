Atlético Nacional quiere volver a ganar de local ante un decaído Unión

En el Atanasio Girardot juegan la fecha 8 Atlético Nacional y Unión Magdalena. Es el partido que cierra la jornada del sábado donde también se disputan Santa Fe vs Medellín y Jaguares vs Millonarios. Los verdolagas no quieren que el Tolima les saque más diferencia en el primer lugar.

Los verdolagas no han podido ganar en sus dos últimos juegos de local, perdieron con Tolima y empataron con Alianza Petrolera. Nacional es el equipo que más remata al arco en el campeonato con 36 disparos.

El Unión Magdalena solo ha ganado un partido en 2022, su arquero Ramiro Sánchez es el segundo con más atajadas con un total de 25. En su último partido ante Bucaramanga algunos de sus aficionados protagonizaron hechos violentos por lo que se les dio el partido por perdido 0 - 3 y una multa cerca a los 25 millones de pesos.

Jhon Duque no estará disponible en Atlético Nacional por lesión. Algunos jugadores del Unión podrían ser sancionados por enfrentarse con los asistentes que invadieron la cancha, pero todavía no ha salido un comunicado.

El último de estos duelos en Santa Marta terminó con victoria de Nacional por 0 – 1. El partido empieza este sábado a las 8:15 pm y ustedes podrán vivirlo por el Facebook de Caracol Deportes y el streaming de Caracol Radio.