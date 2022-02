Una locura donde condenados nos disparan y se esconden:Char sobre Merlano

Los precandidatos presidenciales que integran el Equipo por Colombia participaron en el debate de coaliciones que adelantará durante esta semana Hora de 20 de Caracol Radio. Durante este espacio Alejandro Char se refirió a las acusaciones que ha hecho Aida Merlano sobre una supuesta financiación por parte de Char a su campaña.



“Por supuesto que no. Esto es una locura donde los condenados y los prófugos de la justicia nos disparan y se esconden allá detrás del régimen de Maduro, prácticamente haciendo equipo con competencia política nuestra acá, criticándonos, señalándonos de cosas que jamás han sido ni siquiera imputados ante los organismos de control y de justicia. Ha sido muy duro para mi familia, para mi señora, yo de alguna manera hice público y comenté mi error cómo ser humano, pero esa página la pasamos en mi hogar”, dijo Char

Char insistió en que quien lo está acusando es una persona que está huyendo de la justicia colombiana.



¿Quién me está acusando a mí, la justicia o un prófugo de ella?(…)estamos dando la validez a un personaje que huyó frente a los ojos de colombianos, que no cumplió la condena, que no le cumplió al país y se va y se esconde en un régimen que es, por supuesto, enemigo de Colombia en todo sentido. Su abogado hizo parte de la lista del Pacto Histórico en el Atlantico y desde allá se esconden a señalarme, a imputarme como si ellos fueran la Corte Suprema, dejemos que la justicia en este caso sea el que revise todas las imputaciones o si hay pruebas al respecto. No hay una sola prueba, la misma Fiscalía está diciendo que todo lo que supuestamente ha dicho se dijo entre el 2019 y el 2020, no se le creyó y la condenaron”.



Al ser consultados los demás precandidatos sobre esta polémica que sacude a Char, Federico Gutiérrez respaldo al exalcalde de Barranquilla. “Yo creo en Alex, yo vi la transformación también de Barranquilla y como Alex lo ha dicho, que sea la justicia no una prófuga de la justicia, que todo se investigue, pero yo sí creo que es importante que se vea qué hay detrás de todo esto y quienes están detrás”.



Frente a este tema Barguil coincidió en que es la justicia de s la que debe pronunciarse y agregó que le parece extraño que “ a 30 días de las elecciones se hayan dado este tipo de acusaciones, cuando sabemos que además quien acusa esta bajo la protección del régimen de Maduro, que tiene claros intereses en participar de esta elección en Colombia porque ha sido este país el que más lo ha enfrentado en el concierto internacional”