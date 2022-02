En Montería se podría decidir el liderato de la liga con Jaguares vs Tolima

La fecha 6 de la Liga de Colombia se cierra en Montería con Deportes Tolima vs Jaguares. En la jornada se han destacado los triunfos de Unión Magdalena, Pasto, Cortuluá, La Equidad, Once Caldas y Águilas Doradas. En Jaraguay podría haber nuevo líder también dependiendo lo que pase con Santa Fe vs Pereira.

Jaguares es una de las revelaciones en este 2022, aunque vienen de perder ante Alianza Petrolera y buscan retomar la senda de la victoria. Su jugador más importante es Andrés Rentería con 3 goles y 2 asistencias.

El Tolima terminó como líder la jornada anterior. De los ocho primeros equipos el de Hernán Torres es el de menor goles a favor con 6, pero eso le ha bastado para sumar 12 puntos.

Le puede interesar

A mitad de semana los 'pijaos' empataron en Palmaseca con el Deportivo Cali por la Superliga. Rodrigo Ureña está convocado y podría hacer su estreno con el Deportes Tolima.

En sus últimas 3 visitas al Jaraguay el Tolima ha obtenido 2 victorias y un empate. El partido inicia este domingo a las 8:10 pm y ustedes pueden escucharlo por el Facebook de Caracol Deportes y el streaming de Caracol Radio.