La podcaster Mima Peña se estrena en la literatura con «Once desencuentros»

Con el libro «Once desencuentros» la abogada y podcaster Mima Peña se estrena como cuentista escritora. Las historias se basan en hechos de la realidad de muchos de los lectores. El libro de cuentos reúne 11 relatos. Mima Peña e inspiró en acontecimientos que le pueden ocurrir a cualquiera, aunque muchas veces los escondemos.

«Once desencuentros» de Mima Peña está compuesto por los cuentos: El juego, Pan de Avena, Baño vespertino, No pueden ser iguanas, Amén, ¿Alguna otra cosa?, Algo en las sienes, ¿Un beso?, De verdad es Gabriela Durán, Vamos a comer ponqué y El señor Suescún.

En CARACOL RADIO Mima explicó que le gusta estudiar el comportamiento de los seres humanos “Disfruto mucho escribir la construcción de cada personaje. Tendemos a ver la vida en blanco y negro, pero a mí me interesan los grises, lo que no es evidente. Las personas en su expresión más humana me parece que son más fantásticas que la fantasía. Me gusta el ser humano en su más cruda esencia, mis relatos intentan hablar de eso”, afirma la escritora.