¿Hablar del futuro del Ecosistema Financiero? Cualquier cosa que diga no hace honor a la conversación sostenida con David Birch. Lo invito a escuchar este interesantísimo episodio.

David GW Birch es autor, asesor y comentarista de servicios financieros digitales. Dirige 15Mb Ltd (su práctica de asesoría), es embajador global de Consult Hyperion (la consultora de transacciones electrónicas seguras que ayudó a fundar), presidente no ejecutivo de Digiseq Ltd, embajador de Jersey para Fintech , miembro del Consejo de Gobierno de el Centro para el Estudio de la Innovación Financiera (el grupo de expertos con sede en Londres) y tiene varios roles de asesoría a nivel de directorio . Es presidente honorario de EEMA , la Asociación Europea de e-ID. Antes de ayudar a fundar Consult Hyperion en 1986, pasó varios años trabajando como consultor en Europa, el Lejano Oriente y América del Norte.

Dave fue nombrado una de las 15 fuentes favoritas de información empresarial a nivel mundial ( revista Wired ) y una de las diez voces más influyentes en la banca ( Marca financiera ); creó uno de los 25 blogs de TI financieros más importantes de "lectura obligada" ; resultó ser una de las diez principales cuentas de Twitter seguida por innovadores, junto con Bill Gates y Richard Branson ( PR Daily ); fue clasificada entre las tres personas más influyentes de la comunidad FinTech de Londres (City AM), fue votada como una de las "40 mejores personas" europeas en servicios financieros digitales (Financial News), fue incluida entre las 100 mejores del mundoInfluencers de fintech (FinTech Weekly), calificado como el comentarista más influyente de Europa sobre pagos emergentes (Pagos totales) y fue galardonado como Colaborador del año 2018 por la Asociación de Pagos Emergentes.

