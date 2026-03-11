Gobierno Nacional inicia ejecución de 60 proyectos comunales en 18 departamentos

El Gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior y con el apoyo técnico de Findeter, dio inicio formal a la ejecución de 60 proyectos pertenecientes a la fase III del Banco de Proyectos Comunales.

Esta iniciativa, que cuenta con una inversión total de $2.210 millones, beneficiará directamente a 39 municipios distribuidos en 18 departamentos del país, incluyendo Cundinamarca, Antioquia, Cauca, Putumayo y Norte de Santander, entre otros.

El viceministro general del Interior, Jaime Berdugo, destacó que esta estrategia consolida a los organismos comunales como los protagonistas de su propio desarrollo territorial. “Cuando una Junta de Acción Comunal resulta beneficiada, se fortalece la participación ciudadana como base de nuestra democracia”, afirmó el funcionario, subrayando que estos proyectos permiten que la inversión pública responda a las prioridades locales.

La estrategia del Banco de Proyectos se divide en cinco líneas temáticas que ofrecen financiamiento desde los $25 millones hasta los $80 millones.

Carlos Alberto Saad Llinás, presidente de Findeter, resaltó que estos esfuerzos no solo mejoran la infraestructura y el tejido social, sino que también actúan como un motor para reactivar la economía local y promover la democracia participativa mediante la inversión directa en las regiones.

Entre las iniciativas destacadas se encuentra la de la vereda Nemoga, en Fúquene (Cundinamarca), donde la comunidad recibirá herramientas digitales (computadores, televisores y proyectores) para facilitar el aprendizaje tecnológico de los adultos mayores.

Por otro lado, en Puerto Asís (Putumayo), la Junta de Acción Comunal de Alto Cuembí liderará un proyecto de reforestación con especies nativas para recuperar zonas que anteriormente se utilizaban para cultivos ilícitos, protegiendo así las fuentes hídricas de la región.