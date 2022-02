Echenique: "Acá les digo que en Colombia no todo es sobre Pablo Escobar"

Jaime Echenique fue el primer colombiano en jugar un partido oficial de la NBA, ocurrió el pasado 31 de diciembre. "Llamé a mi papá y le dije que no vaya a decir nada todavía, pero terminó diciendo. Le dije que me habían llamado al primer equipo", le contó el deportista a 6am Hoy por Hoy.

Su papá mide 1.85 metros y su mamá 1.80, por lo que no fue muy difícil crecer hasta los 2.13 para el barranquillero: "a los 17 años me fui de la casa, me trasladé a Medellín a una escuela, a un equipo profesional donde estuve en las inferiores. Después de ahí me llama otra academia con la oferta de irme a Estados Unidos. Llegué a mi primera escuela y ahí fui subiendo y subiendo".

Echenique relató su experiencia con los Wizards: "definitivamente aprendes mucho, especialmente en el juego los otros veteranos te enseñan mucho. Yo soy una persona que trato de preguntar y saber. Creo que las cosas están saliendo muy bien, estoy teniendo un buen año".

El colombiano se graduó de psicología y sociología en la Universidad de Wichita State en Kansas: "no me he dedicado a la psicología como tal en el tema como carrera, pero sí definitivamente a los allegados más cercanos los ayudo".

Sobre el baloncesto en Colombia explicó Echenique: "obviamente necesita crecer y desarrollarse bastante, pero está moviendo multitudes, la gente cada vez se interesa más. Yo creo que un basquetbolista que pudo llegar a la NBA está abriendo la imaginación y el deseo para muchos niños y personas".

El 'gigante' no se olvida de sus raíces: "mis grandes amigos son colombianos que están aquí o amigos de infancia. Siempre hablo con mis padres, todos los días, siempre me están comentando las cosas que pasan. Siempre me acuerdo de la tierra".

A us amigos estadounidenses, Echenique les habla del país: "acá les tengo que decir que no todo es acerca de Pablo Escobar, que somos mucho más que una mala imagen. Muchos amigos míos quieren ir conmigo a Colombia y conocer y yo les digo que bueno, pero no respondo si van solteros o con novia".