Eduardo Verano de la Rosa pidió el aval presidencial del Partido Liberal /

A través de una carta al presidente del Partido Liberal y expresidente de la República, César Gaviria, el exministro y exgobernador Eduardo Verano de la Rosa se ofreció para ser el candidato presidencial de la colectividad, para la contienda de este año. Afirmó que los liberales deben llegar unidos y con candidato propio.

"Luchemos unidos por fortalecer nuestro Partido y evitar su fragmentación y que nuestros militantes se dispersen en otros equipos de campaña siendo seducidos por candidatos de los extremos. He puesto mi nombre a disposición del liberalismo para asumir el reto de representarlo en las elecciones presidenciales, al igual que otros compañeros se han postulado. Por eso le pido al Partido escoger, de forma democrática, alguien que represente los ideales liberales y los intereses del pueblo colombiano", expresó en la misiva.

Esta mención sobre los extremos se da después de que varios liberales, encabezados por el senador Luis Fernando Velasco, pero donde también se rumorea con Eduardo Pulgar, hubieran mostrado su apoyo al Pacto Histórico de Gustavo Petro. Incluso, en respuesta, el propio Petro invitó al expresidente Gaviria y a la colectividad liberal a adherirse a la coalición.

El exministro y constituyente afirmó, además, que "reclamo por esa unión y también por la realidad histórica que muchos nos han desconocido, al no tenernos en cuenta, al invisibilizarnos, al no llamarnos a los debates, porque piensan que el Partido Liberal no aspira a participar en la carrera presidencial. Son innumerables las luchas que hemos dado, siempre victoriosas, siempre pensando en la gente".

En la actualidad, de acuerdo con la perspectiva de De la Rosa, evidenciada en la carta, "Colombia necesita un gobierno de unidad y consenso, con visión futurista y de desarrollo productivo que le permita salir de la polarización que no deja avanzar al ritmo que la humanidad exige. Aquí estoy. No me voy a rendir así muchos me lo pidan".

En paralelo, los Consejeros Municipales de Juventudes de los municipios del Valle del Cauca (del partido) enviaron también una carta a las directivas de la colectividad para que en el “Gran Encuentro Nacional Consejos Municipales de Juventud 2022 – 2025”, que se realizará el 29 de enero, se incluya el tema de la candidatura del partido, para el periodo 2022 – 2026.

"Anhelamos ver a nuestra colectividad encaminada a la reconquista del poder, y en un sentimiento y una voz unísona de unión liberal clamando la vocación de poder. Solicitamos se aperture el espacio para que la militancia liberal, las juventudes liberales, conozcamos las propuestas e ideas de la candidatura liberal a la Presidencia", añade la comunicación firmada por Ronald Hernán Pachón, en representación de los Consejeros Municipales de Juventudes Electos del Valle.

La última palabra la tendrá el expresidente Gaviria, para decidir si el Liberalismo se va con candidato único o dará libertad a sus militantes para que apoyen cualquiera de las candidaturas de las distintas coaliciones. El 11 de marzo cerrará oficialmente el periodo de inscripción de candidaturas presidenciales.