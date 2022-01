"Totalmente descartado": Murillo rechaza invitaciones de Centro Esperanza

Una semana después de anunciar que no haría parte de la Coalición Centro Esperanza, y a pesar de que todos los miembros de esta alianza le pidieron públicamente que reconsiderara su postura, el exministro y precandidato presidencial Luis Gilberto Murillo ratificó que no regresará a esa coalición, en donde, dice, no era bienvenido.

"Nosotros sentimos que no eramos bienvenidos en la Coalición Centro Esperanza. Y en eso, yo siempre digo la verdad, es una muestra de los circuitos de exclusión que hay en el país. Por eso tomamos la decisión, como lo anunciamos la semana pasada y nos mantenemos, de presentarle al país la candidatura única del Partido Colombia Renaciente, a la Presidencia de la República", afirmó Murillo en diálogo con el 'Ajedréz Político' de Caracol Radio.

Incluso, el exministro aseguró que queda completamente descartado su regreso a la Coalición Centro Esperanza. "Sí. Ya es una decisión tomada que vamos a seguir en una candidatura única, de corte independiente, para hacerle las propuestas directamente al electorado". En consecuencia, también consideró "totalmente descartado" un ingreso a otra coalición.

"Nosotros, la coalición que queremos hacer es esa Gran Alianza Popular por el país, por la verdadera Colombia. Ese es un deseo no solamente de toda esa nación que ha sido excluída, sino también de muchas personas que han tenido privilegios, pero que quieren transformar al país y aportar. Acá no le podemos cerrar la puerta a nadie", añadió el también exgobernador sobre su propuesta de Gobierno.

Además, Murillo explicó el planteamiento de esa alianza. "Yo quiero y voy a ser el presidente de todos los colombianos y todas las colombianas, de las regiones, de su gente, de sus sueños y de sus prioridades. Vamos a lanzar próximamente la Gran Alianza Popular por Colombia, donde todos estos grupos que buscan oportunidades, pero también los que tienen privilegios, nos unamos por este país; que podamos trascender los conflictos de odio y las descalificaciones, y nos pongamos a trabajar por este país, que tiene mucho potencial; aunque también muchas injusticias".

Sobre ese último punto de las injusticias, el precandidato señaló que "ya es hora de que se empiece a pagar la deuda que tiene el Estado con toda esa Colombia profunda. Ya estamos interactuando y dialogando con la gente. Estamos en todo el proceso de organización de la campaña, pero ya hemos iniciado recorridos, por los departamentos del Meta y de Antioquia".

La próxima semana, anticipó el candidato del Partido afro Colombia Renaciente, "vamos a focalizarnos en el norte del país, en toda la región del Urabá y del Darién. Y vamos a seguir caminando esa otra Colombia, como lo hemos hecho en el pasado, ahora escuchando a la gente, haciendo nuestras propuestas y haciendo alianzas con todas esas comunidades para poder transformar el país".