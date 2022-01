Cambio Radical tomará una decisión frente a presidenciales en marzo

Luego de la adhesión del senador Germán Varón, integrante de Cambio Radical, a la campaña presidencial de Alejandro Gaviria, la colectividad precisó que se trata de una decisión personal y no de la colectividad. En un comunicado el partido aseguró hasta el momento no ha otorgado respaldo a ninguna aspiración presidencial.



“Aclaramos que la decisión del Senador Germán Varón Cotrino, sehizo a título personal, y no es una posición de la colectividad”, señala el comunicado de Cambio Radical.

Según el partido Cambio Radical, cuyo jefe natural es Germán Vargas Lleras, la decisión frente a que candidato apoyarán se tomará en marzo durante la Convención Estatutaria del Partido.



“Cambio Radical tomará una decisión frente a las elecciones presidenciales en su Convención Estatutaria, que se citará, para tal efecto, después de los Comicios del 13 de marzo”.