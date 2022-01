Roy Barreras ofende a candidatos del Nuevo Liberalismo y estos le responden

Teniendo en cuenta que se acercan las elecciones, los movimientos políticos y colectivos están dando a conocerse a través de recorridos por el país y otras actividades. Precisamente, los integrantes del Nuevo Liberalismo estuvieron en Popayán, de donde es oriundo Carlos Negret, quien hace parte del Nuevo Liberalismo.



Ante su presencia en este lugar, el político Roy Barreras, quien actualmente está en el Pacto Es Colombia, se manifestó en redes sociales sobre sus contrincantes. En sus declaraciones, Barreras tras hacer un polémico comentario manifestó que "en verdad quiero que lleguen al umbral porque son defensores de paz".

Sin embargo, el disgusto se dio por la primera parte de su trino donde escribió: "Que pecao... las sillas vacías...diez personitas...en la presentación del nuevo liberalismo en Popayán. Y eso que Carlitos Negret es caucano, es bueno y juega de local".

El comentario que rápidamente llamó la atención, fue respondido por integrantes del Nuevo Liberalismo a quienes no les cayó en gracia la forma en la que Barrera los describió.

Por ejemplo, el exdefensor Carlos Negret escribió: "Senador: ahí no hay personitas. Hay ciudadanos. Nuestra obligación es someternos a su escrutinio. La defensa de la paz no es una apuesta política; es una apuesta ética. Las acciones, el ejemplo y las palabras son relevantes. #PecaoEs no tratar con respeto a los/as electores/as".

Mientras que, Carlos Fernando Galán escribió: "Pecado es traicionar los propios principios o ni siquiera tenerlos. Pecado es brincar de un lado a otro, sin vergüenza alguna. Hablar con la gente, sean 3 o sean 1000, jamás será pecado. No todo es llenar buses para llenar plazas, querido Roy.".