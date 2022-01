Ejército Nacional responde a video de Caracol Radio en Arauca

Caracol Radio hizo un recorrido de 150 kilómetros desde Arauca capital a Saravena en donde se evidenció poca presencia de la Fuerza Pública, tal y como lo había alertado el sector transporte de la región.

El video se realizó en el mismo lugar en el que integrantes del ELN se tomaron la fotografía justo cuando el presidente Iván Duque visitaba el departamento el pasado 16 de diciembre para anunciar nuevas medidas.

En ese momento, no había presencia de los soldados. El último puesto de control estaba ubicado a la salida del complejo petrolero de Caño Limón. Así mismo, se tomaron fotos de las calles en donde habían estado los guerrilleros.

En respuesta, el Mayor General Jorge Mora, comandante de la Octava División del Ejército, enfatizó en Caracol Radio que sí hay presencia militar permanente en el centro poblado La Esmeralda y explicó lo sucedido.

“A los pocos momentos de ese video, se llamó por radio a los comandantes de los dos pelotones, casi 90 hombres que están allá, algunos en los alrededores y otros en el centro poblado, para que hicieran presencia en el lugar”, señaló.

El general Mora manifestó que dentro de las operaciones que cumple el Ejército en Arauca y en cualquier parte del país están supeditadas a una doctrina militar y un marco jurídico que establecen técnicas tácticas y procedimientos militares en las maniobras de la institución.

“Cuando se hace presencia en un centro poblado como La Esmeralda y en los otros 31 del departamento, el Ejército llega bajo este contexto de una maniobra militar. En algunas oportunidades, esa maniobra es visible a la población, los soldados se ven en puntos clave”, precisó.

Enfatizó que, en otras ocasiones, esas maniobras son cerradas, es decir, cuando los militares están desde posiciones estratégicas observando y vigilando el eje vial con el fin de tener una estrategia que sorprenda a los delincuentes si intentan hacer presencia en los centros poblados.

“Nos permite sorprenderlos antes de que lleguen a los cascos y centros poblados, para que de esta manera no se tengan enfrentamientos abiertos en medio de la población civil. A veces se hace presencia abierta y a veces hay presencia cerrada u oculta, pero en ningún momento el Ejército ha abandonado La Esmeralda”, explicó.

El general Mora aclaró que la presencia del Ejército es permanente, pero no es visible en algunas ocasiones. “Puede que usted pase por un carro o se pare por unos instantes y no vea a los soldados, pero pueden estar a 20, 30, 500 metros o inclusive a un kilómetro”, señaló.

El comandante de la Octava División indicó que son movimientos constantes que tienen que estar haciendo los pelotones de manera circundante a ese centro poblado.

“Por la integridad de ellos. En muchas oportunidades si se hace presencia visible durante un periodo de tiempo, los soldados pueden ser objeto de un francotirador, de artefactos explosivos improvisados, del lanzamiento de granadas de milicianos vestidos de civil en motos”, manifestó el general Mora, quien detalló que los dos pelotones están en un radio de 2 a 3 kilómetros en el centro poblado La Esmeralda. “Le garantizó que ahí no van a llegar bandidos como la vez pasada”.

Sobre las fotos del ELN, el comandante de la Octava División del Ejército confirmó que fue una situación preparada y premeditada. “Vieron la oportunidad en un espacio de tiempo y en el que en La Esmeralda no había físicamente unos soldados. Llegaron los bandidos, que no eran más de 8, montaron las fotos y las colocaron en las redes sociales, pero a los diez minutos ya no estaban ahí porque sabían que en cualquier momento el Ejército iba a llegar”, dijo.