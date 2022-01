Moreno sobre su regreso a Nacional "si no era ahora, no era nunca"

Giovanni Moreno cumplió con su primera rueda de prensa como jugador de Atlético Nacional, equipo al que regresó tras más de once años y al que aseguró viene para buscar triunfos. El volante explicó a qué se debió su retorno fallido en el 2017.

“Antes siempre estuve con contrato, la última vez que se hablaba que tenía la posibilidad, justo salimos campeones en China y quedaba automáticamente renovado para jugar la Champions asiática, por esos motivos no pude regresar", explicó sobre lo sucedido cuatro años atrás.

Moreno agregó: "al terminar ya esa competencia, el club chino quería que continuara y me retirara con ellos, pero este era un anhelo de toda mi familia y por eso ahora, si no era ahora, no sería nunca”.

Al ser cuestionado por la Selección Colombia, 'Gio' explicó que hoy por hoy su prioridad es el cuadro 'Verdolaga'. “Ya me han tocado varias personas ese tema, si veo la posibilidad de volver a la selección, mi sueño ahora es ganar con Nacional, es lo que me importa".

"Si me ponen a firmar ya si ganar con Nacional o ganar con la selección, diría que con Nacional. A eso vine. Y ya si por cosas de la vida se da, lo voy a disfrutar, pero mi objetivo es Nacional”, puntualizó al respecto.

El volante resaltó que no fue fácil su salida del Shangha Shenhua: “lastimosamente no daban los tiempos, acá empezaba muy rápido el campeonato y en China estaban en vacaciones. Yo tengo mis cosas allá, aunque no fuese a continuar tengo que ir por demasiadas cosas que tengo allá, la ropa, mascota".

Concluyó: "tenía que organizar bien mi salida, porque esto se dio de un momento a otro. Entonces tenía que ir para hacerlo más formal, para no salir mal, pero es más un protocolo, tenía que cobrar un dinero. Todo lo estaba haciendo vía mensaje, porque se los expliqué, y si iba hasta allá perdería mucho tiempo por las cuarentenas y eso”.

El volante no estaría con el equipo en el inicio de la Liga, dado que, según reconoció, debe ponerse a punto físicamente.