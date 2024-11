¿Cómo funciona el registro de datos biométricos que ha tomado fuerza en Cúcuta?

Cúcuta

En la ciudad de Cúcuta ha tomado fuerza una actividad que ha llamado la atención de la ciudadanía y las autoridades, y es lo relacionado a la llamada ‘compra de datos biométricos’ en algunos puntos de la zona céntrica.

Los representantes de la empresa encargada en diálogo con Caracol Radio explicaron cómo ha sido el manejo de estos registros que a diario acumulan una gran cantidad de personas en sus sedes.

“Word es un proyecto cuyo objetivo principal es desarrollar una forma confiable de demostrar que una persona es efectivamente un ser humano y no una inteligencia artificial en internet, y para esto Word utiliza un proceso de verificación biométrica que implica la toma de una fotografía de alta resolución de los ojos y del rostro y para este proceso se genera una especie de credencial o pasaporte digital de humanidad que verifica la humanidad de la persona, no la identidad y esa es una distinción importante. Las personas que se sumen a la red reciben de manera opcional y voluntaria un número de tokens que son su acceso, su ingreso a la red. Eso es una manera de incentivar, pero realmente no se hace en ningún momento un pago en moneda o en ningún tipo de dinero a las personas que participen” dijo Caracol Radio Javier Tuirán, líder de comunicaciones de Word.

Explican el uso que podría tener este pasaporte digital en las diferentes plataformas.

“Las personas que verifican su humanidad a través del protocolo Word obtienen una credencial digital de humanidad. Esta credencial digital de humanidad les permite justamente eso, verificar actividad humana en internet. ¿Para qué? Para ingresar a diferentes plataformas, diferentes redes sociales, diferentes servicios en línea. Actualmente la integración de este pasaporte digital de humanidad está integrado con plataformas como Reddit, plataformas como Discord, Shopify, Mercado Pago, entre otras” puntualizó Tuirán.

Estas prácticas siguen generando dudas en las autoridades por lo delicado del manejo de datos, por lo que la Superintendencia de Industria y Comercio emitió una alerta después del inicio de estos registros en el país.