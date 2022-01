Montero: "Iniciamos la pretemporada con la ambición de ganar el título"

Álvaro Montero, nuevo portero de Millonarios, dialogó con El VBar de Caracol Radio sobre su presente en el cuadro capitalino, su nuevo equipo, sus aspiraciones de pelear por un título, su salida del Deportes Tolima y la Selección Colombia.

Sobre la decisión de jugar en la capital del país, comentó: "primeramente, porque todo el mundo sabe lo grande que es esta institución, la historia que tiene, quería dar el segundo paso en la carrera para buscar nuevas cosas y hacerme nuevos objetivos".

Montero destacó la nómina conformada en Millonarios: "el hincha siempre va a querer ganar y se deja llevar por situaciones externas de comentarios, internamente tenemos un gran grupo, para nadie es un secreto lo que viene haciendo Millonarios en este último tiempo, eso habla de la regularidad que tiene el equipo y de la capacidad individual y colectiva que tiene el equipo. Con el profe se ha armado una buena estructura".

Y añadió, respecto al cambio tras haber estado en Ibagué: "tenemos una buena estructura, una buena base, en los últimos años hemos estado frecuente en las finales, pienso yo que estando acá eso no va a cambiar, hay que plantearse nuevas metas, nuevos objetivos, para nadie es un secreto, y esto lo digo con mucho respeto, no es lo mismo tener toda la regularidad que tuve con Tolima a tenerla con Millonarios, la tradición, la historia, el peso, los títulos te llena de más argumentos. Son dos instituciones que pelean por cosas importantes".

Montero, quien dijo sentir más responsabilidad ahora, se mostró convencido de poder pelear por el título: "yo no diría presión, tengo responsabilidad por estar en Millonarios, es un club que te conlleva muchas cosas, una hinchada más grande, un escudo que representa muchas personas y cosas, eso incrementa la responsabilidad. Todo jugador que esté aquí, junto con el profe, ya han vivenciado muchas cosas positivas y tiene que concretarse ganando un título, que es lo que el hincha quiere. De nada vale tener buenas campañas, mostrando jugadores, tiene que concretarse".

Así mismo, agregó que desde la pretemporada la ambición y el deseo de todo el grupo es pelear por el título, algo que vienen buscando desde varios campeonatos atrás.

Entretanto, explicó que le hubiera gustado marcharse de otra manera del Tolima: "no fue una situación mía, ante todo yo he sido profesional a todo lugar a donde he ido, si tú me preguntas a mí, yo hubiera querido jugar mis últimos partidos con el Deportes Tolima, saliendo de la mejor manera de un lugar donde siento que hice cosas buenas".

"Al hincha del Tolima, agradecido siempre, vivimos buenos momentos, logamos ganar títulos y, lo más importante, logramos ubicar al Deportes Tolima en una ubicación de alto perfil. Los hinchas siempre me mostraron su afecto y cariño, eso era lo que me obligaba a dar lo mejor de mí", añadió, expresando su cariño por los aficionados.

De la Selección Colombia, Montero se mostró convencido de poder volver a pelear por una plaza: "claro, plenamente, todos los días me trabajo para eso".