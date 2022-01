¿Hay ofertas para a comprar Millonarios?

Millonarios pocas semanas deja de ser noticia. A pesar de no estar en competencia es uno de los clubes colombianos que hace más ruído. A final de año por la salida de varios de sus jugadores como Fernando Uribe y Daniel Giraldo y en estos días al no confirmar oficialmente sus refuerzos.

Se sabe que ya entrenan con el club: Álvaro Montero, José Abad Cuenú, Larry Vásquez y Diego Herazo. Sin embargo, entre miércoles y jueves surgió el rumor de posibles empresas que están interesadas en comprar Millonarios y habrían hecho ofertas.

No es la primera vez que ocurre, en el pasado se habló de intereses en Inglaterra, México y hasta en Colombia. Todo se ha quedado en rumores y según lo reveló el periodista Diego Rueda en El Vbar no se avecinan cambios importantes en esa parte para el club capitalino.

"Sobre una posible venta de Millonarios, no hay oferta, ninguna. No hay ninguna posibilidad de venta, es falso. No se está vendiendo Millonarios", dijo el comunicador. Amber Capital, fondo fundado por Joseph Oughourlian, es el máximo accionista del club embajador.

De otro lado, también se informó que Millonarios conservó el 20% de los derechos deportivos de Emerson Rivaldo que fue comprado por el Inter de Miami. Por tal motivo, Eduardo Sosa llegará a Bogotá para vestirse de azul.