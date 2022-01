Serpa: "Podemos contratar al que sea y Fluminense va a tener mejor nómina"

Millonarios enfrenta su primer gran reto del año el 22 de febrero cuando juegue con Fluminense por la fase previa de la Copa Libertadores. Será justo un mes después del inicio de la Liga de Colombia. Los azules han tenido más bajas que contrataciones y muchos hinchas están preocupados.

"Nosotros podemos contratar al que queramos y el Fluminense va a tener una nómina más importante que la nuestra, eso no haría ninguna diferencia. Además, porque están invirtiendo recursos que no los puede invertir todo el fútbol colombiano junto para hacer las contrataciones. Eso no haría la diferencia", dijo Gustavo Serpa, representante del máximo accionista, en 6am.

El directivo considera que hay una buena nómina: "este es un equipo que a pesar de su enorme juventud también ya tiene muchísima solidez, también tiene experiencia. Se han cometido errores, se pagaron carísimos, pero cada vez vemos a un equipo más sólido mental y futbolísticamente".

Además, Serpa confía en que Millonarios va a hacer una buena presentación: "vamos a enfrentar ese reto como los demás, con el propósito y la certeza de que vamos a competir y que nuestro objetivo es ganar, pero eso no lo cambia que tengamos uno o dos jugadores más contra el tamaño del rival y lo que está invirtiendo".



También se refirió a la situación del técnico: "¿usted creee que Gamero hubiese firmado por 2 años más si no hubiese tenido certeza en el proyecto que él mismo lidera? Pues claro que no. Pero acuérdese que cuando trajimos a Gamero esos mismos que están matoneando hoy en las redes estaban pidiendo que lo sacaran".