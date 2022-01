Serpa: "Hay bodegas, no son manifestaciones espontáneas del hincha"

Gustavo Serpa habló esta mañana del miércoles en 6am luego de sus declaraciones en El Vbar el día anterior. En redes sociales se generó un malestar por las declaraciones del directivo albiazul. Sin embargo, este se ratificó, le restó importancia e hizo una acusación a los representantes de jugadores.

"Hay bodega, eso son cosas a la que ya estamos acostumbrados. No son manifestaciones espontáneas de la gente, hay bodegas que tienen un propósito y que tienen una razón de ser, que tratan de generar opinión de una forma u otra", dijo Serpa.

Posteriormente, aseguró que hay intereses detrás de las críticas: "hay muchas cosas detrás de eso, de todo un poco Hay algunos agentes que tratan de promover sus jugadores y generan bodegas para generar tendencias y generar nombres, para presionar en redes uno u otro jugador. Esas cosas ya las entendemos, ya las manejamos".

El representante del máximo accionista cree que van por buen camino: "nosotros lo que hacemos es tratar de explicarle a la gente permanentemente, a nuestros hinchas, que es nuestra razón de ser y a los que nos debemos, qué es lo que estamos haciendo, cuál es nuestro proyecto y vamos a continuar en esa línea. Es un ejemplo de transparencia de lo que se hace en el país con el fútbol".

Serpa se refirió a las redes sociales una vez más: "ssas cosas no dejan de ser incómodas, yo no sigo redes sociales precisamente porque aprendí hace mucho tiempo que no reflejaban la realidad".

El directivo continúa su lucha por el Fair Play financiero en el fútbol colombiano: "es una pelea que venimos dando hace tiempo, que los gastos de los equipos sean consecuentes con sus ingresos para que no tengamos equipos permanentemente entrando en ley de acreedores, problemas financieros. Yo creo que está próximo a lograrse con las propuestas del presidente Fernando Jaramillo".

También Gustavo Serpa explicó la forma como le toca manejar el equipo: "yo soy hincha de Millonarios, lo que pasa es que con la junta me toca tomar decisiones y para poder tomarlas hay que contar con la chequera y tiene que ver que tiene en el banco y no puede actuar como hinchaa porque si no se sobregira y lo meten preso. Esa es la diferencia de la manera que nos toca actuar cuando tomamos decisiones".