Colorado: "Todos trabajamos para mejorar la falta de gol en la Selección"

El volante Andrés Colorado atendió a los medios de comunicación en la previa al viaje de la Selección Colombia a Estados Unidos, donde el domingo se estará enfrentando en partido amistoso a Honduras. El jugador de 23 años destacó el trabajo del grupo para mejorar la falta de gol.

"Cada uno de nosotros trabaja para mejorar en la falta de gol. No es solo de los delanteros sino es de armar bien las jugadas para que ellos tengan las opciones claras", comento.

Sobre sus compañeros en la Selección y los partidos ante Real Cartagena y Junior, comentó: "he trabajado con Dani (Giraldo) y Stiven (Vega), con ambos me he sentido muy bien, todos trabajábamos por un lugar en la Selección".

No obstante, advirtió estar disponible para la posición en la que Reinaldo Rueda lo requiera: "en la posición que el profe me necesite, no solo yo, sino mis compañeros, estaremos dispuestos".

Colorado, quien aún no ha arreglado su continuidad con e Deportivo Cali, agradeció lo hecho en el cuadro 'Azucarero' para que se diera su llegada al combinado nacional. "Fue vital el trabajo grupal hecho con el Cali para estar acá. Los objetivos grupales traen consigo los objetivos personales".

Y de la Liga, resalto: "los jugadores que están llegando para la Liga nos van a ayudar a mejorar a los jugadores jóvenes, no solo si juegas con ellos, también si los enfrentas".