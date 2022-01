Muse anunció el estreno de nueva canción

El trío británico Muse estrenará mañana jueves el primer tema de su nuevo álbum, titulado "Won't Stand Down", según anticipó la formación en las redes sociales.

El grupo inglés de rock ya compartió el pasado viernes cuál será su portada oficial, en la que se ve una figura flotante y fantasmagórica envuelta en una capa negra con la cabeza escondida y una máscara blanca, debajo de la cual aparecen diez discípulos sin rostro.

Como anticipo, el cantante de la banda, Matt Bellamy, obsequió a sus seguidores durante una emisión en directo en su cuenta oficial de Instagram con un verso de la nueva canción, entonado mientras conducía en una coche.

"No me retiraré, me estoy haciendo más fuerte, no me retiraré, ya no soy dueño, no me retiraré, me has utilizado durante demasiado tiempo, durante demasiado tiempo", canta el músico en ese nuevo tema.

En una entrevista concedida a la revista Rolling Stone en mayo de 2020, Bellamy reveló que la pandemia le había permitido pasar más tiempo con su familia y le había brindado la oportunidad de centrarse en la música.

Entonces, el cantante insinuó que tal vez en algún momento de 2022 el grupo podría embarcarse en una gira.

El anterior trabajo de Muse, "Simulation Theory", salió al mercado en 2018 y la banda celebró el 20 aniversario del mítico álbum "Origin of symmetry" con el lanzamiento de una nueva edición remasterizada y remezclada que, bajo el título "XX Anniversary RemiXX", se publicó en edición digital el 18 de junio y en vinilo el 9 de julio.

Todavía no se han divulgado detalles del que será el próximo proyecto de Muse, ni tampoco se ha dado una fecha concreta de lanzamiento.

Bellamy sí revelaba recientemente a la revista británica NME que ha comprado la guitarra con la que el malogrado cantante Jeff Buckley tocó los temas del mítico álbum "Grace" (1994) y que con ella grabaría el próximo álbum.