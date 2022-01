Martín Cardetti no descarta fichar más jugadores en Santa Fe

Independiente Santa Fe terminó fuera de los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana en la pasada campaña, en un año muy poco positivo para el cuadro 'cardenal' y en el que solamente levantó el título de la Superliga que le ganó al América de Cali.

Martín Cardetti, técnico de Independiente Santa Fe, se refirió en El Alargue de Caracol Radio a los planes para el cuadro 'cardenal' en su primer semestre al frente del 'expreso rojo'.

"Hemos traído muy buenos jugadores, confío plenamente en este plantel que hemos armado y con la ilusión de armar un buen equipo que cuando empiece el torneo se vea reflejado en la cancha, tenemos muchas expectativas", dijo.

Santa Fe ha sumado 11 nuevos jugadores en lo que va de mercado de fichajes, pero el técnico argentino no descartó que puedan llegar más futbolistas antes de que la fecha de cierre de transferencias.

"Santa Fe es un club grande, día a día nos están ofreciendo muchos jugadores, no puedo decir que está todo cerrado, no solamente nos ofrecen sino que nos piden jugadores del club, tenemos que ver todo lo que pase hasta que cierre el mercado", comentó.

Cardetti ha implementado un estilo de entrenamientos que envía un mensaje para lo que será el campeonato.

"Llevamos 29 sesiones, hay jugadores que llegaron más tarde y se tienen que adaptar al grupo y la altura, pero estoy contento con la cantidad de entrenamientos que hemos hecho, ha sido un esfuerzo muy grande porque hemos trabajado aún entre las fiestas, eso fue algo bueno de parte del grupo, adaptarse a nuestro método de trabajo, con esa exigencia desde el 13 de diciembre", explicó.

"Confiamos mucho en los jugadores que hemos traído. Hemos aprovechado y tenido muchos entrenamientos, obviamente plasmar una idea te lleva tiempo, pero no hay excusa, el día que arranque tenemos que demostrar todo lo que hemos trabajado y no hay excusa de que hubo o no tiempo", añadió.

Sobre el estilo de juego que espera de Santa Fe: "Buscamos un equipo inteligente, que intente jugar cuando se pueda y cuando no que haga las cosas simples, puedo jugar con dos o tres delanteros, depende el rival, vamos a encontrar el mejor sistema que nos haga sentir mejor en cancha".