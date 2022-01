Pardo: "Quiero hacer las cosas bien en el DIM para volver a la Selección"

Felipe Pardo, uno de los refuerzos más sonoros del Medellín para el presente año, dialogó con El Alargue de Caracol Radio sobre su retorno al fútbol colombiano y su anhelo de regresar a la Selección Colombia con sus actuaciones en el equipo.

"Sabíamos de que era un poco más complicado cuando estabas en el exterior, por ahí tienes que estar más activo, jugando, marcando diferencia en los torneos. Me toca volver al fútbol colombiano, contento por estar ahí, contento por estar en el equipo de mis amores, que es un club grande, muy importante, y lógicamente hacer bien las cosas para ser llamado a la Selección ", comentó.

Sobre lo que quiere aportarle al equipo, declaró: "buen fútbol, entrega, sacrificio, agregarle toda la experiencia, eso es importante. Llevo una semana haciendo la pretemporada, hay un gran grupo, se siente la buena vibra. Sé la responsabilidad que tenemos, sé que hay muchas expectativas de los hinchas".

Mientras que contó algunas cosas que ha hablado con el técnico Julio Comesaña y sus compañeros: "aquí por ejemplo, ahora, en lo personal le estoy hablando a mis compañeros, con el profe, le puedo aportar al grupo toda mi velocidad, toda mi experiencia. Hace 10 años que no llegaba a Colombia, hay que volver a ver cómo está la Liga, cómo están los equipos, sí he visto que están muy fuertes, ahora a mí me toca marcar diferencia con el Medellín".

Y de Comesaña, agregó: "lo voy conociendo poco a poco, el quiere que el equipo juegue muy bien al balón, que tenga mucha tenencia de la bola, que sea agresivo cuando no la tiene. Ahí de poco voy viendo la idea de él. He pasado por muchos técnicos y él es un técnico que tiene mucha experiencia en Colombia".

"La idea es sumar minutos y si se da la posibilidad de volver a salir, volver a salir, pero la idea es hacer bien las cosas con el Medellín. El equipo lleva cinco torneos que no ha clasificado a los ocho, este equipo lo necesita, es un equipo que tiene que estar siempre ahí, peleando los puestos de arriba y los títulos", agregó Pardo sobre la responsabilidad que tiene el equipo para esta temporada.

"En lo personal es un gran reto para mí, así como me fui quiero regresar, que la gente siga con ese cariño en lo personal", concluyó sobre el reto que tendrá en este 2022.