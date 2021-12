Spiderman se convirtió en la película más exitosa de la pandemia /

Spiderman en los últimos años ha sido la sensación y este no fue la excepción, la película Spider-Man: No Way Home lleva apenas unas semanas de estar en las salas de cine y ya superó las ganancias de aquellas que podrían ser las más vistas en el año.

Le puede interesar:

De hecho, el éxito de ser la película más vista del año no solo se queda ahí, pues se ha posicionado como el filme que más ha recaudado en época de pandemia, la cifra asciende a 1.000 millones de dólares. A su vez, está cifra establece a la producción como la que más recolectó en el año.

Finalmente, es necesario reconocer que estas cifras de la película se han convertido en un récord, pues en solo dos semanas lograron esas metas.