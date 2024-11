¡Cuidado! con supuesto llamado de las “AGC” buscan estafar en San Pedro de los Milagros

San Pedro de los Milagros, Antioquia

Caracol Radio conoció la denuncia de varias personas del municipio de San Pedro de los Milagros, en el Norte de Antioquia, a quienes inescrupulosos han intentado estafar y extorsionar a través de llamadas telefónicas en las cuales amenazan de muerte a nombre de las supuestas AGC, Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo.

Amenazan por un falso vínculo amoroso

Según relataron quienes han sufrido este intento de robo, los estafadores se hacen pasar por integrantes del grupo criminal y amenazan a las personas por un falso vínculo amoroso entre ellos y la pareja de un cabecilla, por lo cual, para no volverlos “objetivo militar” a ellos o sus familias, solicitan un monto determinado de dinero cercano a los $3 millones de pesos.

Uno de los amenazados habló con Caracol Radio, y a pesar de que solicitó que su tono de voz fuera alterado y su identidad reservada, explicó el modus operandi de los estafadores.

“En la semana pasada me llamaron y me dijeron que me estaba metiendo con una señora casada que era la mujer del comandante del clan del golfo y varias veces me ha pasado. Y entonces me dicen que para no hacerme nada a mí ni a la familia, que entonces hay que mandarle cierta cantidad de dinero. Y ya me ha pasado en varias ocasiones, lo que nunca he consignado y rechazando las personas”.

“AGC” y “EGC”: la diferencia

Es pertinente recordar que el grupo criminal Clan del Golfo, se reconoce a sí mismo como el Ejército Gaitanista de Colombia, o sus siglas EGC hace varios meses, por lo cual el nombre Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC o Clan del Golfo, no son utilizadas por sus integrantes y sería otra prueba de que se trata de una estafa o intento de extorsión.

Esto le dijo a Caracol Radio otro de los afectados, quien al igual solicitó la alteración de su voz y la reserva de su identidad.

“Me llamaron, pues obviamente yo contesté, un señor que se hacía llamar Camilo, comandante de las AGC, que lo van a extorsionar, que, si uno no les colabora con una plata, lo vuelven a un nuevo objetivo militar junto con la familia. Yo no di plata ni nada de eso, gente que se hace pasar como por el Clan del Golfo y simplemente son para extorsionar”. Los dos afectados coinciden en que, al no atender las llamadas, las mismas cesaron sin consecuencia alguna.

Finalmente, los implicados aconsejaron a personas que se vean envueltas en esta situación, a corroborar la información, no caer fácilmente en estafas o extorsiones y denunciar a las autoridades si tienen oportunidad.