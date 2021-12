Expolicía acusado de asesinar a un militar en retiro podría quedar libre

Este martes a las 9 am ante el juzgado 45 de garantías, el ex policía Harrison Aurelio González solicitará la libertad bajo el argumento de que lleva un año detenido y no ha iniciado el juicio en su contra. La familia de la víctima teme porque el procesado recupere la libertad.

El ex uniformado fue acusado por la Fiscalía como un peligroso fletero y el hombre que asesinó al Mayor en retiro del Ejército, Miller Alberto Cortés por robarle $10 millones en medio de un atraco. El crimen ocurrió el 10 de diciembre de 2020 a las afueras de un centro comercial en el occidente de Bogotá.

De acuerdo con el expediente judicial, antes de que fuera destituido, presuntamente se dedicaba en sus ratos libres al fleteo. Tiene otro proceso por otros casos de atraco y actualmente está detenido por los delitos de homicidio agravado; hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas.

El juez determinará si le otorga o no la libertad.