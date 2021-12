'La liendra' pide a los influencers que dejen de "explotar" a Yanfri

Mauricio Gómez, más conocido en redes sociales como 'La Liendra', subió un video en su cuenta de Instagram, donde calificó a varios influencers de explotadores de la imagen del pequeño Yanfri, que se viralizó en una grabación por "caminar como hombre".

'La liendra' expresó que nadie ha ayudado económicamente, ni con la enfermedad de hipertiroidismo que padece Yanfri, a pesar que el pequeño ha hecho varias colaboraciones con distintos influencers.

"Me preocupa que es demasiado el niño, no sé cómo esté tomando esto de la fama la familia. Me está dando mucha rabia cómo tanta gente se está aprovechando de él y lo está llamando, haciéndolo viajar, aprovechándose de su reconocimiento. Por ahí me han dicho que no le dan nada. Me parece muy injusto que se aprovechen de la fama de él y no le estén colaborando".

La liendra asegura que le han dicho que haga colaboraciones con Yanfri, pero que no lo ha hecho, ya que - para él- es importante mejor dejarlo tranquilo e intentar colaborarle "debajo de mesa":

"De parte mía, voy a intentar contactarme con él de manera interna a ver en qué le puedo ayuda, no lo voy a mostrar en mis redes sociales porque no me interesa, no le quiero dar más presión al niño“, concluyó.