'Marica, ya no más': el paso en falso de Jennifer Arias en plena sesión / ()

En medio de la discusión para eliminar el polémico artículo que presuntamente censuraba a la prensa, la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, protagonizó un incidente con el congresista liberal, Juan Carlos Losada, en el cual a la representante del Centro Democrático se le escapó un 'madrazo' en plena dirección de la sesión.

“Se cierra la discusión. Abra el registro, secretario, para votar el informe de conciliación", enunciaba la congresista del Meta, a lo que el liberal le solicitó, con insistencia, una moción de orden, que, por norma, debía otorgarse en el momento. Esta interrupción, en la que Losada llegó hasta el puesto de la presidenta, causó la reacción.

"Estamos en votación... Marica, ya no más. Ya no más, Juan Carlos. No más”, dijo Arias. Frente a lo que Losada insistió en que "el man está disparando contra mí, guevón. No estaba haciendo un reconocimiento”, haciendo referencia al representante Jhon Jairo Roldán quien lo había mencionado en su intervención.

Sobre la polémica ninguno de los congresistas se refirió públicamente. No obstante, pese a parecer una 'discusión coloquial', causó críticas de sectores políticos y de la ciudadanía, pues consideraron que esa no era la manera de expresarse al presidir una de las cámaras del Congreso.