Lugar más adecuado para guardar papas fritas y que no se ablanden: No es la nevera

Luego de disfrutar de sus papas fritas (rodajas, cascos, francesas, etc.), puede que le sobren algunas. Es común, escuchar afirmaciones como: “Cómaselas de una vez. Después no son buenas”. Este tipo de preparación, en particular, puede perder su sabor, crocancia, textura, entes otros aspectos, con el paso del tiempo.

Esto suele suceder por varios factores, la mayoría asociados a la manera en la que se cocinan. Las papas contienen una buena cantidad de agua. Cuando las frita, el agua en su interior se convierte en vapor y se escapa. El almidón en la papa se gelatiniza, lo que resulta en una capa externa crujiente.

No obstante, si sus papas no se escurren bien o se conservan en un espacio húmedo después de la fritura, el vapor contenido, hace que la capa crujiente se humedezca y se ablande.

Es por esto, que las papas deben ser freídas a la temperatura correcta. También pasa que no se cocinan lo suficiente como para formar una capa crujiente adecuada.

Cabe resaltar que al enfriarse, las papas fritas suelen perder la humedad atrapada en su interior, principalmente si están en un lugar cerrado o en un recipiente con poca circulación del aire.

¿Qué hay que considerar para conservar sus papas crujientes?

Lo más importante que debe saber para poder mantener el nivel de crocancia de sus papas es que hay que atacar sobre todo tres aspectos clave: la temperatura de la cocción, el tiempo de la misma y la manipulación posterior de su producto final.

En primer lugar, deberá hacer una selección detallada de sus papas. Utilice papas con alto contenido de almidón. Luego, límpielas y séquelas bien, antes de cortarlas. Es importante que las tiras sean uniformes para una cocción homogénea.

Adicionalmente, remoje las papas cortadas en agua helada durante 30 minutos para eliminar el almidón, seque con una toalla de papel toalla después del remojo.

Acto seguido, frite las papas a 160° C durante 3 o 4 minutos, luego deje reposar durante 30 minutos y vuelve a freír a 180° C hasta dorar. Utilice aceite con punto de humeo alto, como aceite de girasol.

Si utiliza freidora de aire, los tiempos pueden aumentar, dependiendo de la potencia de su máquina, pero en este caso también se recomienda la doble cocción a temperaturas diferentes; no sobrecargue la freidora y frite en lotes pequeños. Por último, escurra el exceso de aceite con una toalla de papel.

Recomendaciones adicionales y lugar de almacenamiento