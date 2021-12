Ya está lista la programación de fin de año en la Cinemateca Distrital

En su programación, la Cinemateca de Bogotá lanza Horizontes, un proyecto que revisa distintas miradas que confluyen entre dos programadores de cine a partir de una provocación: una película, una imagen o un tema, y así generar relecturas de obras audiovisuales, fenómenos sociales o temáticas a partir del intercambio de miradas en curaduría desde el audiovisual latinoamericano.

En esta primera versión de Horizontes la provocación es la película ‘Los olvidados’ de Luis Buñuel en su versión restaurada, que tendrá 3 funciones presenciales con entrada libre y los curadores invitados son Michel Lipkes de México y Janaína Oliveira de Brasil.

Dentro de la propuesta de Oliveira llamada Cotidianos posibles, se encuentra una selección de 4 largometrajes: ‘Pixote’ (1981) de Brasil, ‘La petite vendeuse de soleil’ (1999) de Senegal, ‘I am not a Witch’ (2017) del Reino Unido, Francia, ‘Killer of Sheep’ (1977) de Estados Unidos y un programa de cortometrajes.

Pulsiones audiovisuales, recibe la propuesta de Lipkes, quien presenta 5 películas: ‘Pixote’ (1981) de Brasil, ‘Scum’ (1979) del Reino Unido, ‘Stray Dogs’ (2013) de Taiwán, ‘Gummo’ (1997) de Estados Unidos y ‘The children of the 20th century’ (1994) de Rusia.

La exhibición de películas contará con la presencia de los dos curadores invitados, creando un espacio de encuentro y de diálogo con el público.

Por otro lado, este 18 de diciembre regresa Cinemateca al Parque, que convoca a los capitalinos a reunirse en familia para ver cine al aire libre. Este año se realizará en el marco de las actividades de Navidad, organizadas por el Idartes en el Parque Villa Mayor en la Localidad Antonio Nariño, de 10:30 a.m. a 8:00 p.m.

Cinemateca al Parque ofrece proyecciones gratuitas al aire libre de producciones nacionales: ‘Huella y camino’ de Alexánder Giraldo, ‘La fortaleza’, dirigida por Andrés Torres y ‘Tundama’, cinta animada dirigida por Diego Yaya y Edison Yaya y la película latinoamericana, ‘Érase una vez en Venezuela’ de Anabel Rodríguez Ríos.

La agenda se complementará con una selección de cortometrajes de Videoteca Local y un Video concierto de La Muchacha en Música del Parque a la Casa 2020, talleres como de fotografía y creación de cohetes, también un espectáculo musical a cargo del grupo Los Guaqueros con su presentación Asalto de Navidad.