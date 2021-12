Francisco Mosquera: "Aún no me explican por qué no fui a los Olímpicos"

Francisco Mosquera es subcampeón mundial de las competiciones que se disputaron en Taskent y las dos medallas plateadas que logró en los Mundiales son el reflejo del buen trabajo que ha venido haciendo en los últimos tiempos.

"Muy contento por este objetivo, es la muestra de un trabajo muy arduo", dijo el pesista colombiano en diálogo con El VBar de Caracol Radio.

Sin embargo, a pesar del buen momento que vive actualmente, todavía existe una duda que reflejó y es la incógnita sobre su ausencia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Conmigo pasó algo que todavía no se me da una explicación de por qué no fui a los Juegos Olímpicos, pero ya es tiempo de superarlo. Sé que fue algo totalmente personal la no escogencia de mi persona para ir a los Juegos Olímpicos por cuestión de apoyo a un senador", aseguró.

No obstante, el colombiano destacó que lograr medallas en los mundiales lo hace sentirse satisfecho, pese a que nunca se compararán con la sensación de estar en los Juegos Olímpicos.

"Lograr las medallas mundiales amortiguan un poco la no ida a Olímpicos que no se compara, porque los Juegos son incomparables. La explicación no se me va a dar, ellos saben que yo sé cuál es la realidad, pero ya es un tema que debemos superar y seguir adelante", dijo.