Mackalister: "Tenemos una posibilidad y nos aferramos por pequeña que sea"

Millonarios puede hacer la tarea ante América de Cali en la última fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana, pero al mismo tiempo deberá esperar un resultado que le favorezca en el partido entre Deportes Tolima y Alianza Petrolera.

Pero en los 'embajadores' no ahorran esfuerzos y esperan que se dé todo para clasificar a la final, aunque en el camino perdieron puntos valiosos que en este momento no los estarían haciendo sufrir, tal como analizó Mackalister Silva en El VBar Caracol.

"Siento que sin duda los partidos con Tolima merecimos algo más, pero a veces el fútbol no es de merecimiento, tenemos que terminar de la mejor manera. Ahora tenemos una posibilidad y por más pequeña que sea nos vamos a aferrar a eso", dijo el capitán de Millonarios.

Para Mackalister es necesario dejar en claro que aún si no se consigue en paso a la final de la Liga, lo de Millonarios no es un fracaso, más cuando el equipo terminó segundo en el todos contra todos y por ahora es el único que le da pelea a Tolima en Cuadrangulares.

"No creo que la palabra fracaso sea la definición para un proceso como el de Millonarios. En nuestra mentalidad está el tener a Millonarios en un torneo internacional año tras año", dijo.

Por otro lado, en su cumpleaños 35 el jugador bogotano habló sobre el sueño de siempre: hacer parte de la Selección Colombia.

"Siempre he dicho que cuando uno no está, falta algo, no acostumbro a pensar que llaman a alguien porque sí, la Selección es una representación muy grande para el país donde el DT va a querer lo mejor", comentó.

"Ojalá en algún momento llegue para mí ese sueño de estar en la Selección", añadió.