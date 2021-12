¿Junior está detrás de Sergio Mosquera? Lo que sabe el jugador del Tolima

Confesar que era hincha de Atlético Nacional en medio de los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana hizo que una de las figuras del Deportes Tolima tuviera algunos problemas. Sin embargo, para el futbolista es más importante que su trabajo sea el que hable en la cancha.

Sergio Mosquera, en diálogo con El Alargue de Caracol Radio, aseguró que si bien ha sufrido críticas por sus palabras recientes, lo más importante es que su trabajo en cancha ha dado frutos.

"A medida que me he ido consolidando ese trabajo me respalda, eso es lo que a uno como jugador lo hace crecer y lo hace más consciente de querer ser mejor. Tengo que seguir trabajando fuerte y en silencio", dijo.

Sin embargo, el buen momento de Mosquera ha hecho que el jugador suene para varios equipos en Colombia y tiene ofertas, al parecer, también en el exterior.

El Junior de Barranquilla sería uno de los clubes interesados en el jugador del Deportes Tolima y se ha hablado sobre las posibles negociaciones que están llevando ambas partes. Entre tanto, Mosquera habló sobre su futuro.

"En este momento no sé nada del Junior, solamente estoy enfocado en terminar con broche de oro este año con Tolima. Es algo positivo sonar para varios equipos, eso me hace feliz, saber que se están haciendo las cosas bien y en cualquier momento se puede dar cualquiera posibilidad. Hay mucho camino por recorrer, como todo deportista sueño en grande", dijo.

A su vez, Mosquera habló sobre la posibilidad del Deportes Tolima de llegar a la final de la Liga y destacó que su sueño es ser campeón con los 'Pijaos'.

"Siempre que hemos salido a la cancha es a lograr el objetivo que son los tres puntos. El fútbol es de altos y bajos, el que mejor se equivoque es el que se lleva el trofeo al final. No va a ser nada fácil el partido contra América, ellos van a querer salir a arrollar, así como nosotros también. Tenemos la mentalidad y el objetivo claro por el que se ha venido luchando tanto", aseguró.