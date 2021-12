Las opciones de Cali y Junior para ser finalistas

Se juega la quinta fecha de los cuadrangulares y en el Grupo A ya están eliminados Deportivo Pereira y Atlético Nacional, cada uno con 2 puntos. Los únicos que tienen opciones de convertirse en finalistas son el Deportivo Cali y el Junior. Este sábado desde las 5:45 pm empieza la jornada.

Los dirigidos por Rafael Dudamel han sido el mejor equipo de las finales con 3 victorias y un empate. Los 'Tiburones' también están invictos, pero con solo un triunfo y 3 partidos igualados. Cali suma 10 puntos, mientras que el Junior tiene 6 unidades.

Opciones para que Cali sea finalista

Cali vs Junior: En Palmaseca se enfrentan los 'azucareros' con el conjunto barranquillero. Al Cali le basta un empate para ser el finalista y no interesa lo que pase en la última fecha.

Pereira vs Cali: Este partido solo es relevante si el Cali pierde contra Junior. Bajo este panorama debería ganarle de visitante al Pereira para no depender de nada. Si empata tiene que esperar que Junior no sume de a 3 en Barranquilla ante Atlético Nacional y se convertirá en finalista.

Opciones para que Junior sea finalista

Obligatoriamente debe ganarle al Cali en Palmaseca para llegar vivos a la sexta fecha donde reciben a Nacional. En ese último partido los de Arturo Reyes tendrían que ganar y esperar que Cali empate o pierda contra Pereira para que sean los finalistas.

Igualdad de puntos

La única opción para que ambos equipos empaten en puntos es que Junior le gane a Cali y empate con Nacional, mientras que los 'azucareros' pierdan con Pereira. Tanto Junior como Cali quedarían con 10 puntos y todo se decidiría por diferencia de gol. Actualmente, los vallecaucanos tienen +4 y los 'tibuones' +3.