México aplicará dosis de refuerzo en mayores de 65, tras llegada de Ómicron

Tras confirmarse la llegada de la variante Ómicron a México, las autoridades de ese país anunciaron que en los próximos días se comenzará a aplicar la dosis de refuerzo de la vacuna contra el Covid-19 a las personas mayores de 65 años, como medida de precaución y para anticiparse, también, a la llegada del invierno boreal.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció que las autoridades de la salud ya están trabajando en el plan para aplicar esta dosis adicional. "Es muy probable que comencemos con la vacuna de refuerzo a partir del martes próximo. Vamos a reforzar la vacunación porque eso es lo que está demostrado que ayuda", explicó.

Según AMLO, tras la confirmación el pasado viernes 3 de diciembre de la variante Ómicron en México, "hubo bastante sensacionalismo; la gente se asustó y también se afectó la economía. Hubo depreciación de monedas, nerviosismo en mercados financieros".

Este primer caso confirmado de la nueva variante es de un ciudadano sudafricano, de 51 años, que llegó a México el 21 de noviembre y quien, aunque no presenta mayores síntomas, está hospitalizado de manera preventiva. No obstante, las autoridades de salud mexicanas han manifestado que consideran que no es necesario adoptar mayores restricciones ante Ómicron.

Según cifras oficiales, en México han sido vacunadas 78 millones de personas mayores de 15 años, de las cuales un 84% contaría ya con el esquema completo de inmunización. Esta nación inició su campaña de vacunación hace casi un año, el 24 de diciembre de 2020.