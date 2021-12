Epa Colombia reveló cuál es su salario y dijo que "no le alcanza"

Epa Colombia habló en sus stories de Instagram y compartió con sus seguidores algunos tips de emprendimiento, con relación a su empresa. Además, reveló de cuánto es su salario.

"Mi sueldo es de 10 millones de pesos. Estaba diciendo que me subieran el sueldo porque no me está alcanzando, amiga. Usted cree que salir a tomar cerveza todos los fines de semana, y estar pa' arriba y abajo gastándole a los amigos, no eso no alcanza", respondió Epa Colombia, con risas.

Y para agregar, explicó más en serio como funciona su salario: "Me gano entre cinco y diez, lo que pasa es que yo los se ahorrar muy bien. El 10 % sí se lo doy a las fundaciones y personas que lo necesitan, pero yo puedo vivir súper bien con cinco o con diez".

La creadora de contenido tiene una empresa de keratinas, en la que tiene más de 340 empleados. Recientemente, dejó ver su nuevo apartamento en Salitre, Bogotá.