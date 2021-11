Epa Colombia confirma que tendrá un hijo con su novia

Epa Colombia sorprendió a sus fans en redes sociales luego de proponerle nuevamente matrimonio a su pareja, la futbolista de Santa Fe Diana Celis, quien recientemente quedó subcampeona de la Copa Libertadores.

La influencer decidió pedirle nuevamente la mano a su novia, a lo que ella respondió con palabras de amor y dedicatorias.

"Yo también te amo con todo mi corazón, amor, tú sabes que yo he estado contigo desde siempre y a mí no me ha importado nunca si tú tienes o no tienes", contó.

Y para finalizar, Epa Colombia confirmó que "es tanto el amor" que tendrán un hijo juntas.

"Amigas vean, yo estoy realmente enamorada de Diana, Diana está enamorada de mí amiga, entonces te queremos decir que nosotras queremos tener un hijo", finalizó.