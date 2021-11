Prográmese: Partidos de los colombianos en Champions hoy

Vuelven las emociones de la Champions League y con ello el protagonismo de los jugadores colombianos en clubes europeos, que buscan el pase a los octavos de final del torneo.

Cuatro colombianos tendrán acción este martes en la penúltima jornada de la fase de grupos de la Champions League, mientras que seis más tendrán minutos este miércoles en el cierre de la jornada.

Juan Guillermo Cuadrado con Juventus ya está clasificado a octavos de final de la Champions, pero enfrenta un duelo especial ante su ex equipo Chelsea, donde no pudo brillar el colombiano.

Al Atalanta de Duván Zapata y Luis Muriel no les bastará una victoria contra Young Boys para meterse en puestos de clasificación a octavos, además del eventual triunfo, Atalanta necesita que Manchester United o Villarreal se queden con los tres puntos, así el cuadro italiano se quedaría con la segunda casilla.

La vida del Zenit de Wilmar Barrios está con respirador. El equipo ruso no ha hecho la tarea y ha sumado solamente tres puntos en lo que va de Champions, es tercero en su grupo a seis puntos del Chelsea y nueve del líder Juventus. La eventual clasificación solamente se daría con dos derrotas abultadas del cuadro inglés, sumado a dos triunfos seguros del Zenit.

Este miércoles la acción llega a manos de Matheus Uribe y Luis Díaz con el Porto vs. Liverpool, Éder Álvarez Balanta y José Izquierdo con Brujas vs. Leipzig y Danilo Arboleda y Frank Arboleda con Sheriff vs. Real Madrid.