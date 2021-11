¿Se va o se queda Reinaldo Rueda? Responde Jesurún

El juego de la Selección Colombia no ha convencido. Hace 5 partidos no gana el equipo de Reinaldo Rueda y no ha marcado gol. A pesar de eso, la Tricolor está en el cuarto lugar de la tabla de posiciones en la Eliminatoria y por ahora tiene cupo directo al Mundial.

"No hay ninguna duda que su nombre no está ni siquiera en consideración para eventual cambio. El profesor Rueda tiene el apoyo absoluto del Comité Ejecutivo como lo tienen también los jugadores, todo el cuerpo técnico", dijo Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, en 6am.

El directivo agregó: "es un proceso en una Eliminatoria que ha sido atípica, difícil, pero seguimos teniendo la fe y el optimismo en que vamos a lograr el objetivo de volver al Mundial. Ha sido mucho más la positivo que lo que eventualmente pueda decir lo contrario. Estamos todavía dependiendo de nosotros mismos".

Jesurún habló de su relación con Rueda: "nosotros con el técnico estamos en permanente contacto, él es una persona muy cercana. El que está más preocupado es el propio director técnico, pero muy centrado y muy ubicado en buscar los correctivos que necesitamos que no son nada diferentes al encuentro del gol".

El presidente habló de lo que le falta a la Selección Colombia: "hay una especie del síndrome del gol que indudablemente el cuerpo técnico tiene que trabajar con los mismos jugadores que también están preocupados. Los jugadores están convirtiendo goles en sus clubes, entonces hay un pequeño fusible que hay que arreglar".