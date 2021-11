El arquero del Arsenal que sueña con jugar en la Selección Colombia

Alexei Rojas Fedorushchenko nació el 28 de septiembre de 2005 en Inglaterra. Su papá nació en Bogotá, creció en Villavicencio y vivió unos años en Pereira. Mide 1.85 metros y su mamá es de ascendencia rusa por lo que podría jugar para tres países. Ha estado convocado a selecciones juveniles de Colombia, con Héctor Cárdenas en la Sub-17, y de Inglaterra.

"Yo quiero jugar para Colombia y mi corazón está con Colombia. Yo quiero ser el titular para la Selección Colombia de Mayores e ir a ganar el Mundial con ellos. Ya he estado en Colombia, mi papá me habla del país y me cocina comida colombiana. Hoy por ejemplo nos hizo arepas, me gusta mucho la comida y la cultura. La gente es muy amable y cariñosa", dijo Alexei en charla con El Carrusel.

Rojas se probó en varios clubes ingleses como el Watford, el Norwich, Chelsea y a los 13 años el Arsenal sí quiso ficharlo. En sus cuatro temporadas siempre ha sido el titular de los 'gunners' en sus categorías. El guardameta es Sub-16, pero varias entrena con los Sub-18 y la semana pasada estuvo con el primer equipo con Mikel Arteta.

"A mí me gusta Santa Fe porque mi papá fue hincha de Santa Fe. También hay una historia de cuando fundaron el club una persona vino a Inglaterra y llevó la camiseta del Arsenal a Colombia y les gustó mucho el color y por eso sale la camiseta de Santa Fe", contó el joven jugador.

Rojas ha tenido contacto con uno de los arqueros de Colombia: "yo conozco a David Ospina, Camilo Vargas y Álvaro Montero. Con Ospina he tenido la oportunidad de hablar personalmente, de conocerlo cara a cara cuando estuvo aquí en el Arsenal, también por teléfono he conversado varias veces con él. Es una gran persona, muy decente".

El joven arquero habló de un histórico: "también sé de Rene Higuita, del 'escorpión' que hizo en Wembley contra Inglaterra. Quiero tener la oportunidad de conocerlo, me podría enseñar muchas cosas de su carrera y ojalá pueda entrenar con él".

Por último, Alexei Rojas demostró toda la confianza que se tiene: "un mensaje para los arqueros que están en la selección, que se pongan las pilas que yo voy a llegar allá muy pronto a estar en la Selección Colombia".