Posible candidatura de esposa de exministro Arias causa revuelo en uribismo

Ante las versiones que se manejan sobre una eventual candidatura a la Cámara de Representantes por parte de la administradora de empresas Catalina Serrano, esposa del exministro Andrés Felipe Arias, al interior del Centro Democrático, el actual congresista José Jaime Uscátegui advirtió publicamente que no participaría en los comicios del otro año.

"Ante este tipo de noticias que desconocen mi trabajo, liderazgo y votación en Bogotá (Serrano aspiraría a representar a la capital del país), anuncio que me veré obligado a renunciar al Centro Democrático y no participar en la próxima contienda electoral", manifestó el congresista, hijo del general retirado del Ejército, Jaime Uscátegui.

Le puede interesar:

- Camilo Romero acepta invitación de Petro y se une al Pacto Histórico

- Aprobado en sexto debate proyecto que reduce las vacaciones de congresistas

El parlamentario aclaró que su crítica no va orientada hacia un nombre en específico, sino a que él no encabezaría los primeros puestos de la lista por Bogotá. "En este mmomento se está armando la lista de Cámara de Representantes de Bogotá, por el Centro Democrático, y dentro y fuera del partido se están barajando varios nombres, todos ellos importantes. Pero están desconociendo a quienes ya tenemos un liderazgo desde la Cámara por Bogotá".

No obstante, Uscátegui insistió en que "si va a haber un criterio de amiguismo, de favoritismo, dentro de la lista, y no de mérito de resultados, prefiero dar un paso al costado, y no participar en las elecciones de Congreso el año entrante".

Sobre esta opción de llegar al legislativo, Serrano no se ha manifestado públicamente hasta el momento.