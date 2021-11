Gio Hernández y una crítica a la Selección: "Correr con el balón no sirve"

Siguen llegando opiniones sobre la actualidad de la Selección Colombia, que cumplió cinco partidos sin conocer la victoria ni marcar gol. Uno de los jugadores más reconocidos en su paso por la Tricolor, Giovanni Hernández, habló en El Alargue de Caracol Radio sobre los recientes resultados del equipo de Reinaldo Rueda.

Para 'Gio' Hernández, el interior de la Selección está pasando por presión que, desafortunadamente, termina interviniendo en el comportamiento de los jugadores en el terreno de juego.

"No sé qué pueda pasar en la intimidad de la Selección. Como jugador sé que en el camerino deben estar sintiendo presión fuerte y eso se está notando en la cancha hoy en día", dijo.

El ahora técnico profesional destacó que la Selección Colombia ha tenido cambios en sus planteamientos que no han dado resultado.

"Nuestra selección siempre ha sido de tener el balón y hacer sociedades y con tranquilidad encontrar las opciones de gol, abrir los espacios con el toque de balón. No podemos con el vértigo y velocidad, correr con el balón no nos sirve. El fútbol en su base es control y pase, control y pase. No nos hablen ahora de velocidad, nos han hablado toda la vida del ritmo y el ritmo se hace tocando el balón y moviéndonos en la cancha. No estamos jugando en conjunto", aseguró.

El exjugador del Junior se refirió al polémico uso del volante 10 que en los últimos años para mucho ha tendido a desaparecer.

"Como todos dicen que el fútbol ha cambiado, pero para mí eso es mentira. Cuando hay un 10 en cancha se tiene que jugar al ritmo que él quiera imprimir y si el 10 no tiene movilidad en los de adelante no puede hacer nada", afirmó.

"En Colombia Tenemos que buscar las sociedades para jugar mejor, tenemos que cambiar la movilidad adelante, tenemos que ser siempre seguros con el primer pase, tenemos los jugadores para romperla, tenemos todo para sacar esto adelante", añadió.