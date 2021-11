Elecciones Colombia 2022: esta es la forma correcta de votar

En Colombia ya se vive la época electoral y es de vital importancia conocer de primera mano en qué situaciones su voto será valido y cuando se anulará. Siga estas indicaciones para ejercer correctamente su derecho en esta jornada democrática

Su voto será válido en los siguientes casos:

1.Si marca una (X) o algún otro símbolo sobre la fórmula de presidente y vicepresidente de su elección. Además si marca sobre una de las fotos que conforman esa fórmula inscrita de su preferencia.

2. Si el ciudadano en cuestión marca la casilla del Voto en Blanco

Nota: La tarjeta que no se marca no se contabiliza como 'voto en blanco' sino como tarjeta no marcada

Por otra parte, un voto será nulo cuando:

1.Cuando se marca más de una opción de candidato

2.Cuando se marca la casilla de un candidato y adicionalmente la del voto en blanco

3.Cuando el elector no define de manera clara su intención de voto y se tachan varios candidatos a la vez.

4.Cuando marca un candidato a presidente de un partido y la formula vicepresidencial de otro.

Nota: Si cree haberse equivocado al momento de votar, puede pedir a los jurados que anulen el tarjetón y le entreguen uno nuevo. Al terminar, regrese a la mesa de votación y deposite su tarjetón en la urna dispuesta.