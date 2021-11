Ley de Garantías ya tiene cuatro demandas presentadas por congresistas

Después de que el presidente Iván Duque asegurará que un juez no podía ordenarle qué objetar y qué no y sancionará la Ley del Presupuesto General de la Nación, que incluye la ley de Garantías, varios congresistas anunciaron demandas ante la Corte Constitucional por no objetar la reforma.

El exministro David Luna y el representante José Daniel López, ya radicaron una demanda de inconstitucionalidad en la que se incluye decretar de manera cautelar la suspensión de la aplicación de la norma demandada y realizar la revisión previa del contenido del artículo 124 demandado, pues materialmente se trata de una norma de contenido estatutario, aunque se le dio el trámite de ley ordinaria

“El presidente Duque le dio vía a libre a modificar la Ley de Garantías, esto es un golpe para la democracia y un espaldarazo a las maquinarias. Será muy difícil garantizar la transparencia en las próximas elecciones con un cambio en las reglas de juego, por eso decidimos demandar la “ley”, el silencio sería cómplice de la corrupción”, aseguraron los demandantes

De igual manera el senador Roy Barreras aseguró que ya presentó la demanda y compartió una imagen del documento en la que señala: “Aquí la demanda de inconstitucionalidad que impedirá que eliminen la Ley de Garantías y conviertan el presupuesto en piñata electoral para consolidar el fraude electoral llamado compra de votos”.

Otra de las demandas fue presentada por la congresista de la Alianza Verde Katherine Miranda, quien a través de su cuenta de Twitter señaló:

“El presidente se burla y se salta la Constitución al sancionar una ley que viene con un mico terrible que es la derogación de la Ley de Garantías, a través de la Ley de Presupuesto, algo que es a todas luces es inconstitucional”.

Por último, el representante a la Cámara Fabian Díaz Plata aseguró que presentará la demanda este martes al tiempo que denunciará ante la Corte Suprema de Justicia a todos los congresistas que votaron a favor de eliminar la ley de Garantías.

“Debemos CASTIGAR en las urnas a los Congresistas que NO representen al Pueblo”, expresó.