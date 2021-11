Análisis de Hernán Peláez: ¿James debe jugar ante Brasil?

Colombia visita a Brasil en Sao Paulo en la fecha 13 de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022. El 'doctor' Hernán Peláez, en diálogo con El Alargue de Caracol Radio, analizó el planteamiento que podría usar Reinaldo Rueda este jueves.

El regreso de James Rodríguez fue la gran noticia de la convocatoria de Colombia, El 10 de la Selección estuvo fuera de la lista durante un año, esta es la primera vez que está en el periodo Reinaldo Rueda, pero sigue siendo incierto si saldrá desde el inicio o será emergente, toda vez que el mismo DT dejó en el aire que el volante no estaba en su mejor nivel, razón para que el 10 seguramente no inicie como titular hoy.

"Si yo lo traigo desde por allá donde juega y lo voy a dejar en el banco, primero me va a hacer mala cara y en segundo lugar, creo que todo el mundo cree que él es el mejor jugador cuando no está Quintero", explicó Hernán Peláez.

James sufrió varios golpes en el duelo con su club antes de unirse a la Selección Colombia y, según explicó Rueda, el 10 llegó tocado de las costillas, pero destacó que su recuperación avanzaba bien, aunque lo que se espera es que James no sea titular.

"Sabemos que no está al 500% como dijo Rueda, pero lo podrá utilizar unos minutos. El problema no es que juegue o no James, el problema es que estrenamos pareja de centrales, ese es el tema bravo", comentó Peláez.

El equipo de Reinaldo Rueda confía en hacer historia en Sao Paulo ante Brasil, que nunca ha perdido como local en unas Eliminatorias.

Escuche el análisis completo con el doctor Hernán Peláez en el audio adjunto.

El partido por la fecha 13 de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022 dará inicio a las 7:30 de la noche y usted podrá vivir toda la previa por Caracol Radio desde las 6:30 p.m.